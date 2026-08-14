En mis seminarios sobre gobernanza, ofrecidos como parte de mi cátedra universitaria, asigno a los estudiantes la lectura de un libro publicado hace 25 años, pero que curiosamente parece escrito para estos tiempos. Se trata de la obra The Radical Center , de Ted Halstead y Michael Lind. El texto, de 2001, parte de una premisa que entonces parecía novedosa y hoy luce casi imposible. Expone que las soluciones de los extremos, de la izquierda y la derecha, ya no bastan para atender muchos de los problemas modernos. Sugiere que es preciso buscar soluciones nuevas, aunque incomoden a ambos bandos.

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