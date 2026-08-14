Mi regalo para Norma Burgos
Los problemas reales no vienen pintados de azul, rojo o verde. Por eso necesitamos recuperar el centro, escribe Eduardo Bhatia
14 de agosto de 2026 - 11:10 PM
14 de agosto de 2026 - 11:10 PM
En mis seminarios sobre gobernanza, ofrecidos como parte de mi cátedra universitaria, asigno a los estudiantes la lectura de un libro publicado hace 25 años, pero que curiosamente parece escrito para estos tiempos. Se trata de la obra The Radical Center, de Ted Halstead y Michael Lind. El texto, de 2001, parte de una premisa que entonces parecía novedosa y hoy luce casi imposible. Expone que las soluciones de los extremos, de la izquierda y la derecha, ya no bastan para atender muchos de los problemas modernos. Sugiere que es preciso buscar soluciones nuevas, aunque incomoden a ambos bandos.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: