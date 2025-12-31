Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Odalys ArroyoOdalys Arroyo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Mirar el 2026 con madurez

El 2025 reafirmó que la energía no es un asunto técnico aislado, sino un pilar del desarrollo económico, del bienestar social y de la competitividad, señala Odalys Arroyo

31 de diciembre de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde la perspectiva económica, Puerto Rico continúa en una fase de crecimiento moderado, respaldado por la reconstrucción, la entrada de fondos federales y las iniciativas del sector privado. Sin embargo, ese crecimiento sigue siendo frágil, escribe Odalys Arroyo. (Enrique Muchacho)

Puerto Rico entra al 2026 con una combinación de cansancio acumulado, esperanza y un claro sentido de urgencia. El 2025 fue, en muchos sentidos, un año de confrontación con la realidad. Nos obligó a mirar de frente nuestras fragilidades estructurales, la dependencia económica, la necesidad de fortalecer la infraestructura crítica y la responsabilidad impostergable de exigir mayor coherencia en la gestión pública. En términos sencillos, el 2025 nos recordó que los problemas que se posponen no desaparecen: se acumulan y, con el tiempo, se encarecen.

ACERCA DEL AUTOR
Odalys Arroyo

Odalys Arroyo

La autora es economista y gerente de la empresa Advantage Bussines Consulting
