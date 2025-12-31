Mirar el 2026 con madurez
El 2025 reafirmó que la energía no es un asunto técnico aislado, sino un pilar del desarrollo económico, del bienestar social y de la competitividad, señala Odalys Arroyo
31 de diciembre de 2025 - 5:00 PM
Puerto Rico entra al 2026 con una combinación de cansancio acumulado, esperanza y un claro sentido de urgencia. El 2025 fue, en muchos sentidos, un año de confrontación con la realidad. Nos obligó a mirar de frente nuestras fragilidades estructurales, la dependencia económica, la necesidad de fortalecer la infraestructura crítica y la responsabilidad impostergable de exigir mayor coherencia en la gestión pública. En términos sencillos, el 2025 nos recordó que los problemas que se posponen no desaparecen: se acumulan y, con el tiempo, se encarecen.
