Múnich: arquitectura y geometría con remordimiento
Aquí el futuro se muestra limpio, pulido, casi aséptico, como si el progreso pudiera lavar la historia, escribe Edgardo Jorge Ortiz
31 de mayo de 2026 - 6:00 PM
Múnich es una ciudad que no pide permiso para existir: se ordena a sí misma como un tablero de ajedrez donde cada pieza conoce su lugar, incluso cuando finge espontaneidad. Su geometría urbana es una disciplina camuflada de cortesía bávara: avenidas que respiran con ritmo clásico, plazas que funcionan como silencios bien colocados en una partitura de piedra, y un centro histórico que no se derrama, se contiene. Aquí la forma no es un capricho; es una declaración moral. Múnich se dibuja con regla, compás y memoria.
