Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Edgardo Jorge Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cusco: arquitectura y aire enrarecido

El centro de la ciudad es un altar de piedra tendido en la espalda de los Andes, escribe Edgardo Jorge Ortiz

21 de febrero de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Nathaly Salazar, de 28 años, fue vista por última vez saliendo de su hotel en el Cuzco el 2 de enero con rumbo a Maras para visitar ese sitio arqueológico. (Archivo)
El centro de Cusco, en cambio, es un altar de piedra tendido en la espalda de los Andes. Se levanta como un corazón que late a más de tres mil metros de altura, donde el aire se vuelve espejismo y el cuerpo extranjero recuerda que la geografía sabe imponer exámenes, escribe Edgardo Jorge.

Llegar a Cusco es un golpe estético. La inmensa mayoría de las construcciones en las afueras de la ciudad están inconclusas, porque la burocracia convirtió al hormigón en estrategia fiscal y a la precariedad en estilo urbano. La explicación se reduce a impuestos diferidos. Edificio terminado, edificio por el que se pagan impuestos. El hormigón desnudo, el bloque expuesto y el acero que se oxida componen una sinfonía inacabada, una estética involuntaria de precariedad oxidada. La primera impresión es horrible, pero esa monocromía, siendo tan fea, termina volviéndose hermosa: es como el arte enigmático de lo inacabado.

ACERCA DEL AUTOR
Edgardo Jorge Ortiz

Edgardo Jorge Ortiz

El autor es arquitecto con vasta experiencia en su campo profesional. Es experto en mitigación de daños y ha encabezado proyectos residenciales, comerciales, civiles y militares entre otros.
