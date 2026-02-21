Cusco: arquitectura y aire enrarecido
El centro de la ciudad es un altar de piedra tendido en la espalda de los Andes, escribe Edgardo Jorge Ortiz
21 de febrero de 2026 - 9:30 PM
21 de febrero de 2026 - 9:30 PM
Llegar a Cusco es un golpe estético. La inmensa mayoría de las construcciones en las afueras de la ciudad están inconclusas, porque la burocracia convirtió al hormigón en estrategia fiscal y a la precariedad en estilo urbano. La explicación se reduce a impuestos diferidos. Edificio terminado, edificio por el que se pagan impuestos. El hormigón desnudo, el bloque expuesto y el acero que se oxida componen una sinfonía inacabada, una estética involuntaria de precariedad oxidada. La primera impresión es horrible, pero esa monocromía, siendo tan fea, termina volviéndose hermosa: es como el arte enigmático de lo inacabado.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: