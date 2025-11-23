Puerto Rico: volver a Latinoamérica
Somos una isla caribeña, hispana, latinoamericana, con una rica historia y un corazón cultural que ha sabido resistir intacto
23 de noviembre de 2025 - 10:15 PM
Acabo de regresar de Perú, un viaje sentimental y emocional que me ocupaba desde niña y que era tiempo de hacer realidad. Aún me acompaña esa sensación cálida de reconocimiento que nace al estar entre los nuestros: el hermoso español que vibra distinto, la cadencia amable del trato, la música que se mezcla con el paisaje y una familiaridad difícil de explicar, pero imposible de negar. Confirmé algo que siempre he sabido: Puerto Rico es, profundamente, parte de Latinoamérica, aunque el devenir de nuestra historia haya intentado convencernos de lo contrario.
