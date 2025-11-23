Opinión
23 de noviembre de 2025
Sonia Ivette Vélez ColónSonia Ivette Vélez Colón
prima:Puerto Rico: volver a Latinoamérica

Somos una isla caribeña, hispana, latinoamericana, con una rica historia y un corazón cultural que ha sabido resistir intacto

23 de noviembre de 2025 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Luis Fonsi en una escena del vídeo de la canción Despacito junto a Zuleyka Rivera. (Suministrada)
De Rafael Hernández al Gran Combo; de Residente, pasando por Despacito, a Bad Bunny, nuestra música vive en todo el continente. Puerto Rico es una referencia cultural inmediata, destaca Sonia Vélez Colón. (Suministrada)

Acabo de regresar de Perú, un viaje sentimental y emocional que me ocupaba desde niña y que era tiempo de hacer realidad. Aún me acompaña esa sensación cálida de reconocimiento que nace al estar entre los nuestros: el hermoso español que vibra distinto, la cadencia amable del trato, la música que se mezcla con el paisaje y una familiaridad difícil de explicar, pero imposible de negar. Confirmé algo que siempre he sabido: Puerto Rico es, profundamente, parte de Latinoamérica, aunque el devenir de nuestra historia haya intentado convencernos de lo contrario.

Sonia Ivette Vélez Colón

Sonia Ivette Vélez Colón

Profesora de Derecho y Exadministradora de Tribunales
