Los círculos concéntricos
Sin lo africano, la música latinoamericana no existiría. Todo el universo de la salsa inventada por los puertorriqueños de Nueva York, los niuyorricans, y los sones cumbancheros, desde el vallenato colombiano al merengue y al perico ripiao dominicano, escribe Sergio Ramírez
7 de diciembre de 2025 - 10:45 PM
