OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Víctor Concepción SantiagoVíctor Concepción Santiago
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:No olvidemos a los docentes que completaron la carrera magisterial

El maestro desempeña un papel esencial en el sistema educativo y en la sociedad como agente de cambio constructivo, afirma Víctor Concepción

5 de febrero de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A pesar de que miles de educadores cumplieron con lo anterior, invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero se les continúa violando el derecho a la compensación económica bien merecida. Incumplir con esos pagos es una falta de respeto a la clase magisterial, escribe Víctor Concepción. (GFR Media)

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, destaca que existen recaudos gubernamentales ascendentes a $800 millones, suma que se pretende utilizar como alivio económico para los contribuyentes. Sin embargo, es insólito que su administración no considere al presente iniciativas para cumplir con lo que representa un 11.25% de los referidos recaudos y atender el compromiso de pago a unos 8,000 docentes del Departamento de Educación. De esta forma, se cumpliría con lo dispuesto en la Ley de la Carrera Magisterial, aprobada en 1999. Se trata de una deuda a maestros y maestras de escuelas públicas que asciende aproximadamente a $90 millones.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
maestrosMaestros de Puerto RicoEscuelas públicasReforma contributiva
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Concepción Santiago

Víctor Concepción Santiago

Arrow Icon
Catedrático de Educación en la Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo
