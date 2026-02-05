No olvidemos a los docentes que completaron la carrera magisterial
El maestro desempeña un papel esencial en el sistema educativo y en la sociedad como agente de cambio constructivo, afirma Víctor Concepción
5 de febrero de 2026 - 4:00 PM
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, destaca que existen recaudos gubernamentales ascendentes a $800 millones, suma que se pretende utilizar como alivio económico para los contribuyentes. Sin embargo, es insólito que su administración no considere al presente iniciativas para cumplir con lo que representa un 11.25% de los referidos recaudos y atender el compromiso de pago a unos 8,000 docentes del Departamento de Educación. De esta forma, se cumpliría con lo dispuesto en la Ley de la Carrera Magisterial, aprobada en 1999. Se trata de una deuda a maestros y maestras de escuelas públicas que asciende aproximadamente a $90 millones.
