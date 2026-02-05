La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, destaca que existen recaudos gubernamentales ascendentes a $800 millones, suma que se pretende utilizar como alivio económico para los contribuyentes. Sin embargo, es insólito que su administración no considere al presente iniciativas para cumplir con lo que representa un 11.25% de los referidos recaudos y atender el compromiso de pago a unos 8,000 docentes del Departamento de Educación. De esta forma, se cumpliría con lo dispuesto en la Ley de la Carrera Magisterial, aprobada en 1999. Se trata de una deuda a maestros y maestras de escuelas públicas que asciende aproximadamente a $90 millones.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.