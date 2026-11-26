“¿Qué es lo que te hace sentir mal? Los malos recuerdos. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Los buenos recuerdos. Entonces olvida los momentos malos y depresivos de tu pasado”.

Estas palabras, que parecen apoyarse en Isaías 43, 18: “No recordéis lo de antaño, ni os cuidéis de lo pasado”, podrían considerarse un buen consejo si no las convertimos en una panacea de todos nuestros problemas.

La vida no es tan sencilla como para creer que olvidando lo malo y recordando solo lo bueno ya están resueltas nuestras preocupaciones, dificultades y complejos. Es imposible procurarnos una amnesia selectiva para borrar de la memoria los malos momentos, las tragedias, las pérdidas, los sinsabores que todos pasamos en la vida y así dejar de preocuparnos y sufrir. Los recuerdos son persistentes, y se resisten a desaparecer así porque sí. Especialmente recuerdos de eventos que nos han impactado fuertemente. En ocasiones hasta ocurre lo contrario pues hay personas que tienen una particular inclinación a quedarse con los malos recuerdos y a olvidar lo bueno y bello que han vivido.

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Entonces ¿qué podemos hacer?: Amadeo Cencini, sacerdote y psicólogo afamado propone una manera diferente de acercarnos a los recuerdos y la llamó: “La vida como historia y la fe como memoria”. Según él cada persona tiene dos memorias: la de los acontecimientos u eventos, que llama: Memoria cronológica y la de las emociones que acompañan esos recuerdos que denomina Memoria afectiva. Tan fuerte es ésta última que, incluso cuando se olvidan los hechos que las provocaron, las emociones pueden seguir acompañándonos por muchos años influyendo en la manera de relacionarnos con los demás, o con Dios. Si estas fueran las únicas dos memorias con las que contásemos, sería más que adecuado poner en práctica el consejo de tratar de olvidar lo malo y recordar solo lo bueno.

Sin embargo, ya hemos visto que eso es muy difícil. Entonces, ¿qué hacer? Para ello el padre Cencini nos remite a otra memoria: la memoria de la fe o Memoria bíblica, que es un don de Dios. Esta consiste en interpretar la historia personal, familiar, comunitaria, a la luz de la Historia Sagrada. Es lo que se sugiere en el libro de Deuteronomio, cap. 8 que leemos en la Misa de Acción de Gracias: “Cuídate de olvidarte del Señor tu Dios…que te sacó de la casa de la esclavitud, que te condujo por un vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, en una región sedienta y carente de agua…y te afligió y te puso a prueba, para poder hacerte bien en tu futuro". Es decir, si viviste 450 años como esclavo en Egipto, el Señor vino a liberarte con mano poderosa y brazo extendido. Si pasaste por un terrible desierto, el Señor sacó para ti agua de la roca más dura. Si pasaste hambre, te alimentó con maná “para que aprendas que no solo de pan vive el hombre”. Si te mordieron las serpientes abrasadoras, “Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue levantado el Hijo del hombre”, en la cruz para darte vida abundante. Si el Señor permite que seas probado y afligido, te está construyendo al mismo tiempo un futuro bueno, si te prueba es solo “para hacerte el bien”.