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prima:Nuevo código de permisos: cemento en el campo

Si dejamos que el mercado de “créditos” dicte el futuro de nuestros campos, terminaremos perdiendo el terreno verde y productivo que nos queda, opina Alberto Lastra

26 de mayo de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si dejamos que el mercado de “créditos” dicte el futuro de nuestros campos, terminaremos perdiendo el terreno verde y productivo que nos queda, opina Alberto Lastra (Shutterstock)

El nuevo Código de Planificación y Permisos trae un modelo que transformará la forma en que se planifica y se construye en nuestros campos: el desarrollo en agrupación o “cluster”. En palabras sencillas, el proyecto de ley de La Fortaleza permite tomar una finca de alto valor agrícola o de conservación y concentrar toda la construcción de viviendas en una cuarta parte del terreno (25% del espacio). El trato que propone el gobierno es que el 75% restante se quede protegido como área de conservación o de uso agrícola para siempre. Aun cuando la zonificación existente los protege.

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Construcción en Puerto RicoLegislaturaGobiernocementoReforma de permisos
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Alberto Lastra Power

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El autor fue director Oficina de Gerencia de Permisos y también se desempeño como secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.
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