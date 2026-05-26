Nuevo código de permisos: cemento en el campo
Si dejamos que el mercado de “créditos” dicte el futuro de nuestros campos, terminaremos perdiendo el terreno verde y productivo que nos queda, opina Alberto Lastra
26 de mayo de 2026 - 10:15 PM
26 de mayo de 2026 - 10:15 PM
El nuevo Código de Planificación y Permisos trae un modelo que transformará la forma en que se planifica y se construye en nuestros campos: el desarrollo en agrupación o “cluster”. En palabras sencillas, el proyecto de ley de La Fortaleza permite tomar una finca de alto valor agrícola o de conservación y concentrar toda la construcción de viviendas en una cuarta parte del terreno (25% del espacio). El trato que propone el gobierno es que el 75% restante se quede protegido como área de conservación o de uso agrícola para siempre. Aun cuando la zonificación existente los protege.
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