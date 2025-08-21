Opinión
21 de agosto de 2025
81°nubes rotas
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Bhatia Gautier
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Para qué solicitamos propuestas?

Debemos optar por una consulta de mercado previa al RFP, opina Eduardo Bhatia

21 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En los países donde funciona, el proceso es transparente, con plazos cumplidos y reglas que no cambian a mitad del camino. En Puerto Rico, la realidad hace muchos años es muy distinta, señala Eduardo Bhatia. (Carlos Rivera Giusti)

Esta es una columna difícil porque se presta para la demagogia. No importa. Hay que decirlo. Puerto Rico vive una contradicción absurda hace más de 20 años. Por un lado, repetimos una y otra vez que necesitamos inversión del exterior para modernizar la infraestructura, crear empleos e impulsar la economía. Sin embargo, por otro, cada vez que una empresa privada responde a una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), la recibimos con suspicacia o con receptividad a cambios arbitrarios. Además, está sujeta a un aparato burocrático de gobierno que la trata como enemiga. Entonces, ¿para qué invitar a entidades con capital y experiencia, si después los maltratarán?

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Desarrollo económicoDesarrollo sostenibleEmpresarismoGobierno de Puerto RicoEmpresas foráneas
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
