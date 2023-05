¿Por qué falló la marcha del lunes?

“Good bye, Lenin” es una ingeniosa película alemana que narra la historia de una mujer que sufre un percance de salud en 1989, y pasa ocho meses en coma. Cuando despierta, ha caído el Muro de Berlín, pero ella no debe saberlo. Es una socialista ferviente, y el médico le explica al hijo que, por su delicado estado, no puede llevarse disgustos, por lo que el muchacho se vale de todos los medios posibles e imposibles para ocultarle la verdad. Poco a poco, se incorporan a la farsa amigos y vecinos, y la mujer por algún tiempo sigue creyendo que su ídolo, Erich Honecker, que ha escapado a Moscú, todavía gobierna la Alemania oriental, que a esas alturas ya está reunificada con la occidental.

Debo decir que el lunes me desperté como la señora alemana del coma. Mirando unos visuales de la marcha del 1ro. de mayo, me pregunté qué clase de montaje era aquel en el que ondeaba un sinnúmero de banderas de la extinta Unión Soviética.

No es que fueran rojas, que es lo normal cuando son usadas por socialistas, marxistas o sindicalistas de izquierda, en cuyo caso tienen la insignia propia del grupo en cuestión. Las que llevaron unos manifestantes a la marcha del lunes era la soviética sin más, con la hoz y el martillo, no pude distinguir si también tenía la estrellita, da igual. En una de esas que la cámara hizo un paneo, y que parece que todos por alguna razón se habían juntado, me dije: “Estos le arrancan una lágrima a Putin esta noche”.

No fue por las banderas soviéticas, sin embargo, que la marcha fue un fiasco en comparación con lo que esperaban sus organizadores. Fíjense que no se publicaron estimados de la asistencia, que es lo normal en un evento de esa naturaleza. Los organizadores dan un número, la policía invariablemente ofrece otro menor, y los medios, por lo general, se valen de helicópteros y últimamente drones, para sacar sus cálculos. Yo busqué esos números y no los encontré. Este diario se refería a “cientos” de manifestantes. Muy pocos en cualquier liga, a pesar de que las organizaciones convocantes eran multitud. Si había un gran número de policías, cosa que se les ha estado reprochando, fue porque ellos mismos pensaron que iría mucha gente.

Una vez más, no estaban dadas las condiciones para ese tipo de marcha que aspiraba a parecerse a otras que han tenido lugar en el país. Una concentración imponente tiene que afincarse en uno de dos pilares: o bien el fervor profundo, generalizado, hacia una idea, un cambio, una reivindicación, o bien una serie de circunstancias que desembocan en crisis, vinculadas al desempleo, el hambre y la falta de horizontes, provocando que la masa se tire a la calle.

Esos dos pilares brillaban, brillan por su ausencia. Cada una de las entidades convocantes tenía su propia lista de peticiones, todas basadas en aumentos, pero dispersas en contenido. Fue una mezcolanza de propósitos y eso conduce al despropósito. Tal vez lo que más sobresalía era la exigencia de que la Junta de Control Fiscal se esfume de inmediato. Una Junta designada por el Congreso. Un Congreso que legisla las leyes de la metrópoli. Una metrópoli de la que la mayoría no desea prescindir. En todo caso, y desde un pensamiento decolonial abierto, ¿no tendría más verosimilitud echar mano al “Find and replace” de la computadora, y donde dice Junta Fiscal poner Congreso de los Estados Unidos, o Estados Unidos a secas? Uff, eso no, eso nunca, eso es candela.

En un mitin vinculado a la marcha, un sacerdote declaró que la Junta Fiscal es diabólica, advirtiendo a continuación que con el diablo no se dialoga. Ah, muy bien, en ese caso se decreta la excomunión fulminante de los siete miembros del organismo. ¿Se atreverían a excomulgar, de paso, al inquilino de la Casa Blanca y a los miembros del Supremo federal, que avalan y sostienen la legalidad y acciones de la Junta?

Al final, no hay autocrítica. No hay análisis. No hay debate. Yo no sé dónde aprendieron marxismo los marxistas estos. ¿Ustedes creen que se han sentado a analizar por qué falló la marcha? Qué va, para sus organizadores fue un éxito. La “ceguera al cambio” es un concepto científico probado, y el especialista en neurociencia, Aril Seth, lo explica perfectamente en su más reciente libro, que es un banquete.

A los que llegaron con las banderas soviéticas, había que pararlos: “Por favor, criaturas, bájenlas, que no estamos en la Plaza Roja”. Mejor dicho, en la Plaza Roja se las rompen en la cabeza. Donde único quedan unas cuantas es en Chernóbil, porque no han podido bajarlas de los edificios. Pero nadie se atrevió a decirles nada, ni siquiera los medios cuestionaron semejante extravagancia.

Encima, compraron las banderas en Amazon. Porque Amazon sí que no tiene remilgos existenciales: dialoga con el diablo, con el ángel caído, con las almas en pena y con las 11,000 vírgenes. ¿Que quieren banderas de la URSS? Cómo no, las tenemos todas. Las del año 23, las del año 80, las que tienen la efigie de Marx, las que tienen la efigie de Lenin. Pidan por esa boca. De todos los tamaños, en lona y en poliéster.

