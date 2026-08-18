Power Expectations: la pregunta de los $5,800 millones
Francisco Domenech debe explicar bajo juramento qué conocimiento tuvo del proceso y qué comunicaciones sostuvo sobre Power Expectations, opina Luis Avilés
18 de agosto de 2026 - 11:05 PM
18 de agosto de 2026 - 11:05 PM
El escándalo de Power Expectations no puede reducirse a cancelar el contrato, a quién firmó determinados documentos o si alguna certificación resultó falsa. Cuando un contrato público con una exposición potencial de $5,800 millones atraviesa un proceso plagado de cuestionamientos y termina favoreciendo a una empresa cuya capacidad financiera y operacional fue cuestionada desde el comienzo, tenemos que formular un a pregunta muy seria: ¿estamos ante simple incompetencia gubernamental o ante algo que amerita una investigación criminal sobre la totalidad del proceso?
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