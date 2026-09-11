Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de septiembre de 2026
82°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Eduardo A. Bhatia GautierEduardo A. Bhatia Gautier
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Power Expectations y el FBI

El Tribunal Supremo de Estados Unidos recientemente concluyó que inducir al gobierno a contratar mediante una representación materialmente fraudulenta puede constituir delito federal, destaca Eduardo Bhatia

11 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Por eso no podemos despachar el asunto diciendo que “eso es solo un pleito comercial”. Podría serlo. Pero también podría ser mucho más. Todo depende de una pregunta: ¿qué sabía cada persona cuando se sometieron y firmaron esos documentos? Plantea Eduardo Bhatia. (Ramon "Tonito" Zayas)

En Puerto Rico hay tres letras que cambian cualquier conversación: FBI. Alguien dice “eso está referido al Negociado Federal de Investigaciones (FBI)” y parece que ya no hay que explicar nada más. Como si mencionar al FBI probara un delito. Como si una investigación federal sustituyera preguntas que todavía deben contestar los funcionarios públicos.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Power ExpectationsContratos de gobiernoGeneración de energíaFBI
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

Arrow Icon
El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: