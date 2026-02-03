¿Puede el gobierno obligarnos a violentar la ética?
El proyecto me deja con una impresión de que quienes lo escribieron no tienen idea básica de lo que trata nuestra profesión, escribe Alfonso Martínez Taboas
3 de febrero de 2026 - 10:15 PM
El Proyecto del Senado 950 pretende crear el Internado Clínico de Psicología y Trabajo Social. La medida tiene la intención de que todo profesional de la psicología o trabajo social, al adquirir su licencia o renovarla, tendrá como un requisito otorgar 40 horas pro bono para trabajar clínicamente con agentes y familiares de policías caídos. No hay duda de que estamos hablando de una población que va a presentar trauma psicológico. Así lo admite el escrito diciendo que los diagnósticos más comunes son trastorno de estrés postraumático (TEPT), trauma y depresión.
