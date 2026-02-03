Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Alfonso Martínez Taboas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:¿Puede el gobierno obligarnos a violentar la ética?

El proyecto me deja con una impresión de que quienes lo escribieron no tienen idea básica de lo que trata nuestra profesión, escribe Alfonso Martínez Taboas

3 de febrero de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Tratar un paciente o su familia con perfiles que se relacionan con trauma puede llevar a una querella ética que puede poner vulnerable al psicólogo, señala Alfonso Martínez. (Shutterstock)

El Proyecto del Senado 950 pretende crear el Internado Clínico de Psicología y Trabajo Social. La medida tiene la intención de que todo profesional de la psicología o trabajo social, al adquirir su licencia o renovarla, tendrá como un requisito otorgar 40 horas pro bono para trabajar clínicamente con agentes y familiares de policías caídos. No hay duda de que estamos hablando de una población que va a presentar trauma psicológico. Así lo admite el escrito diciendo que los diagnósticos más comunes son trastorno de estrés postraumático (TEPT), trauma y depresión.

ACERCA DEL AUTOR
Alfonso Martínez Taboas

Alfonso Martínez Taboas

Profesor adjunto de la Universidad Interamericana y consultor clínico de la Sociedad de Epilepsia de Puerto Rico. Expresidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (2007-2008) y excatedrático de la...
