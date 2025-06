Te encuentras en un hoyo y quieres ayuda, te consume la ansiedad o te inmoviliza la tristeza, y son las tantas de la noche. No quieres molestar a nadie, ni que te juzguen por lo que estás pensando o sintiendo. No sería adecuado contactar a tu psicoterapeuta, o tal vez nunca comenzaste la psicoterapia por el alto costo, por falta de disponibilidad o porque pensabas que eso no era para ti. Mientras tanto, ahí en la punta de tus dedos te espera ChatGPT con eterna disponibilidad y cero juicio, listo veinticuatro-siete para aguantar el desahogo que fuera y ofrecerte guía y consolación, desde el anonimato y sin cobrarte ni un centavo. De pronto ya no estás solo: alguien —digo, algo— te responde.