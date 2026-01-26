La semana pasada, durante la celebración del Foro Económico Mundial en Davos, Donald Trump, exigió negociación inmediata para adquirir titularidad sobre Groenlandia. El presidente argumentó que Dinamarca no podía defender la región de agresiones por parte de Rusia y China. A los países que se interpusieran en su objetivo, les amenazó con imponerles aranceles de 10%. Aunque luego de una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Mark Rutte, pareció retroceder, una vez más, el mundo quedó perplejo ante la excentricidades e insensateces del líder estadounidense.

