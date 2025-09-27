Opinión
27 de septiembre de 2025

prima:Puerto Rico avanza en derechos de lactancia

El nuevo Código de Lactancia amplía las garantías en el trabajo y en espacios públicos, señala  Ruy Delgado Zayas

27 de septiembre de 2025 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La legislación federal, que prevalece sobre la local cuando resulta más favorable para la trabajadora, dispone que la madre tiene derecho a extraerse leche materna tantas veces como lo requiera, sin necesidad de coordinar previamente con su patrono, escribe Ruy Delgado. (Shutterstock)

Para quienes forman parte del mundo laboral, ya sea como patronos o empleados, y en especial para las trabajadoras en espera de un hijo, resulta de gran relevancia la aprobación del nuevo Código de Lactancia, vigente desde el 1 de agosto de 2025. Esta normativa deroga la legislación anterior, que —al igual que otras disposiciones relacionadas— no ofrecía una protección adecuada a las madres lactantes. El nuevo Código supone un avance sustancial en el reconocimiento de sus derechos, tanto como trabajadoras como ciudadanas.

