Puerto Rico avanza en derechos de lactancia
El nuevo Código de Lactancia amplía las garantías en el trabajo y en espacios públicos, señala Ruy Delgado Zayas
27 de septiembre de 2025 - 8:30 PM
27 de septiembre de 2025 - 8:30 PM
Para quienes forman parte del mundo laboral, ya sea como patronos o empleados, y en especial para las trabajadoras en espera de un hijo, resulta de gran relevancia la aprobación del nuevo Código de Lactancia, vigente desde el 1 de agosto de 2025. Esta normativa deroga la legislación anterior, que —al igual que otras disposiciones relacionadas— no ofrecía una protección adecuada a las madres lactantes. El nuevo Código supone un avance sustancial en el reconocimiento de sus derechos, tanto como trabajadoras como ciudadanas.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: