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Héctor Rivera MercadoHéctor Rivera Mercado
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Puerto Rico debe mirarse hoy en el espejo de New Orleans

En la isla nada nos asegura que no tendremos eventos iguales o mayores que los experimentados en la sureña ciudad estadounidense, subraya Héctor Rivera

23 de marzo de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Katrina impactó New Orleans como categoría 3. Causó 1,836 muertes y dejó sin hogar a miles de personas. (Archivo)

Hace algún tiempo, leí un artículo publicado en The New York Times en el que se planteó la mala utilización de $140,000 millones asignados para la recuperación de la ciudad de New Orleans, luego del paso del huracán Katrina. Realmente la cifra rondaba los $7,600 millones. Pero, de todas formas, se trató de una cantidad sin precedentes. La suma es aún mayor que el gasto incurrido en la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y de lo asignado para subvencionar las labores de reconstrucción del Bajo Manhattan, tras los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001.

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Héctor Rivera Mercado

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El autor es geógrafo y planificador profesional licenciado.
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