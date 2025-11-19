La Junta de Control Fiscal y el espejismo de la recuperación
Hay un legado de mayor pobreza, debilitamiento institucional y un futuro fiscal cada vez más incierto, opina Rolando Emmanuelli
19 de noviembre de 2025 - 11:00 PM
El informe anual recientemente publicado por la Junta de Supervisión Fiscal vuelve a exhibir un patrón conocido: una narrativa cuidadosamente construida para proyectar logros mientras se oculta lo esencial. Casi 10 años después de la aprobación de la Ley Promesa, la Junta sigue sin ofrecer indicadores estructurales que demuestren una recuperación real del país. Lo que sí muestra, aunque no lo reconozca, es un legado de mayor pobreza, debilitamiento institucional y un futuro fiscal cada vez más incierto.
