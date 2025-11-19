Opinión
19 de noviembre de 2025
Rolando EmmanuelliRolando Emmanuelli
prima:La Junta de Control Fiscal y el espejismo de la recuperación

Hay un legado de mayor pobreza, debilitamiento institucional y un futuro fiscal cada vez más incierto, opina Rolando Emmanuelli

19 de noviembre de 2025 - 11:00 PM

El 58% de los niños en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza, mientras el 37% de estos vive en pobreza extrema, con ingresos familiares de apenas unos $11 diarios.
Hay un legado de mayor pobreza, debilitamiento institucional y un futuro fiscal cada vez más incierto, opina Rolando Emmanuelli

El informe anual recientemente publicado por la Junta de Supervisión Fiscal vuelve a exhibir un patrón conocido: una narrativa cuidadosamente construida para proyectar logros mientras se oculta lo esencial. Casi 10 años después de la aprobación de la Ley Promesa, la Junta sigue sin ofrecer indicadores estructurales que demuestren una recuperación real del país. Lo que sí muestra, aunque no lo reconozca, es un legado de mayor pobreza, debilitamiento institucional y un futuro fiscal cada vez más incierto.

Junta de Supervisión FiscalLey PromesaRecuperación económicaGobierno de Puerto RicoDeuda de Puerto RicoQuiebra criollaAEE
Rolando Emmanuelli

Rolando Emmanuelli

Abogado
