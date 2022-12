Sobre este columnista

El doctor Jaime Lluch (B.A. Brown, M.A. UC Berkeley, J.D. Yale Law School, Ph.D. Yale University) es un comparativista en ciencia política y derecho público y es catedrático en ciencia política en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es autor de “Visions of Sovereignty: Nationalism and Accommodation in Multinational Democracies” (2014), y editor de “Constitutionalism and the Politics of Accommodation in Multinational Democracies” (2014). Sus libros han recibido premios y reconocimientos en Europa y en Estados Unidos. También ha publicado en revistas internacionales como el European Political Science Review, Publius: the Journal of Federalism, y Ethnopolitics. Ha recibido fondos de la Ford Foundation y la National Science Foundation para hacer sus investigaciones. Ha sido académico visitante o “visiting fellow” en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia, St. Anthony’s College y Nuffield College en Oxford University, en el Collegio Carlo Alberto en Torino, Italia, en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, en el EURAC en Bolzano, Italia, y en la University of Pennsylvania. Trabaja en aspectos constitucionales y políticos del acomodo de la diversidad nacional en democracias multinacionales, en nacionalismo, etnicidad e identidades, en federalismo comparado, en derecho constitucional comparado, en política de la ciudadanía, en la política de naciones y estados europeos, en la política en la Unión Europea, y en política comparada.