OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Máximo TorresMáximo Torres
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Puerto Rico: nuestra historia natural como brújula de identidad

La colaboración multisectorial se convierte en la columna vertebral de iniciativas culturales y científicas con impacto duradero, afirma Máximo Torres

20 de enero de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Museo de Historia Natural de Puerto Rico En la foto, detalle de minerales encontrados en la isla. (Jorge A. Ramírez Portela)

Hace unos años, una niña encontró un fósil de ostra prehistórica en Aguadilla. En ese instante, un tesoro invisible del pasado emergió ante ella, y con él, una chispa de curiosidad científica que se encendió en su madre. Ese hallazgo reveló algo profundo: Puerto Rico carecía de un espacio que contara su historia natural como parte esencial de nuestra identidad, un lugar capaz de narrar la evolución del archipiélago desde hace 200 millones de años hasta hoy, integrando océanos, minerales, rocas, fósiles, flora, fauna y paisajes ecológicos que han dado forma a la vida actual.

Tags
MuseosPuerto RicoHistoria
ACERCA DEL AUTOR
Máximo Torres

Máximo Torres

El autor es empresario, fundador de varias empresas de energía y metales. Además, es Director Estratégico del Museo de Historia Natural y Conservación de Puerto Rico
