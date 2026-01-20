Puerto Rico: nuestra historia natural como brújula de identidad
La colaboración multisectorial se convierte en la columna vertebral de iniciativas culturales y científicas con impacto duradero, afirma Máximo Torres
20 de enero de 2026 - 10:15 PM
Hace unos años, una niña encontró un fósil de ostra prehistórica en Aguadilla. En ese instante, un tesoro invisible del pasado emergió ante ella, y con él, una chispa de curiosidad científica que se encendió en su madre. Ese hallazgo reveló algo profundo: Puerto Rico carecía de un espacio que contara su historia natural como parte esencial de nuestra identidad, un lugar capaz de narrar la evolución del archipiélago desde hace 200 millones de años hasta hoy, integrando océanos, minerales, rocas, fósiles, flora, fauna y paisajes ecológicos que han dado forma a la vida actual.
