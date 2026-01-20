Hace unos años, una niña encontró un fósil de ostra prehistórica en Aguadilla. En ese instante, un tesoro invisible del pasado emergió ante ella, y con él, una chispa de curiosidad científica que se encendió en su madre. Ese hallazgo reveló algo profundo: Puerto Rico carecía de un espacio que contara su historia natural como parte esencial de nuestra identidad, un lugar capaz de narrar la evolución del archipiélago desde hace 200 millones de años hasta hoy, integrando océanos, minerales, rocas, fósiles, flora, fauna y paisajes ecológicos que han dado forma a la vida actual.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.