Opinión
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Puerto Rico se aleja del mundo en justicia ambiental
El ambiente dejó hace tiempo de verse como un asunto meramente administrativo; hoy se entiende como un derecho colectivo vinculado a salud pública, calidad de vida, resiliencia climática y protección intergeneracional, afirma Luis Avilés
16 de mayo de 2026 - 11:00 PM
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