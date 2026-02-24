Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Nilda I. Boria LópezNilda I. Boria López
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Punch y la deuda pendiente con el bienestar animal

Aunque su caso ocurrió lejos de Puerto Rico, su imagen ha resonado profundamente en la isla, escribe Nilda Boria

24 de febrero de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas se acercan al zoo a seguir su día a día. EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (zoológico de la ciudad japonesa de Ichikawa)

La historia del monito bebé Punch, rechazado por su madre y aferrado a un peluche para suplir la ausencia de afecto, ha recorrido el mundo como un recordatorio silencioso de la vulnerabilidad animal. Aunque su caso ocurrió lejos de Puerto Rico, su imagen ha resonado profundamente en la isla, donde el maltrato y el abandono continúan siendo una herida abierta. Punch representa vulnerabilidad, dependencia y la necesidad de un cuidado responsable, tres elementos que también definen la realidad de miles de animales puertorriqueños.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
MonosMaltrato de animalesGobiernoAmorAnimales exóticos
ACERCA DEL AUTOR
Nilda I. Boria López

Nilda I. Boria López

Arrow Icon
Catedrática Auxiliar de Ciencias Naturales y Tecnología, Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: