Punch y la deuda pendiente con el bienestar animal
Aunque su caso ocurrió lejos de Puerto Rico, su imagen ha resonado profundamente en la isla, escribe Nilda Boria
24 de febrero de 2026 - 5:00 PM
La historia del monito bebé Punch, rechazado por su madre y aferrado a un peluche para suplir la ausencia de afecto, ha recorrido el mundo como un recordatorio silencioso de la vulnerabilidad animal. Aunque su caso ocurrió lejos de Puerto Rico, su imagen ha resonado profundamente en la isla, donde el maltrato y el abandono continúan siendo una herida abierta. Punch representa vulnerabilidad, dependencia y la necesidad de un cuidado responsable, tres elementos que también definen la realidad de miles de animales puertorriqueños.
