La historia del monito bebé Punch, rechazado por su madre y aferrado a un peluche para suplir la ausencia de afecto, ha recorrido el mundo como un recordatorio silencioso de la vulnerabilidad animal. Aunque su caso ocurrió lejos de Puerto Rico, su imagen ha resonado profundamente en la isla, donde el maltrato y el abandono continúan siendo una herida abierta. Punch representa vulnerabilidad, dependencia y la necesidad de un cuidado responsable, tres elementos que también definen la realidad de miles de animales puertorriqueños.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.