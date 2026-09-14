La controversia semanal se posó en esta ocasión sobre la celebración del concurso de Miss Universe en Puerto Rico. Un empresario tailandés, que aduce ser codueño de la franquicia, denunció que las personas con las que el gobierno negoció para traer el certamen, carecían de autoridad y que la inversión realizada está en riesgo. El gobierno intentó aplacar los señalamientos relegándolos a una simple disputa entre socios. De inmediato, la Compañía de Turismo ocupó los medios con propaganda sobre los supuestos beneficios del certamen para la isla.

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