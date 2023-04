¿Quién levanta la mano para ir a Haití?

De lo que está ocurriendo en Haití, y sus consecuencias para la región del Caribe, nadie, ningún gobierno parece preocuparse mucho, excepto el de la República Dominicana porque está al lado, no le queda más remedio. Dominicana mantiene una fuerte vigilancia en la frontera y ha estado construyendo un muro. El problema que tienen es que, junto a la gente inocente y desesperada que intenta huir de un país descabezado y sin ley, también escapan criminales perseguidos por bandas rivales —hay muchas bandas de ese tipo en Haití— y las autoridades dominicanas saben que en el momento en que se afinquen en su país, se organicen y empiecen a operar, va a ser difícil desarticularlos.

¿Y todavía hay quien dude de que hace falta una intervención militar? ¿Cuál es la solución entonces? ¿Quiénes levantan la mano, se ofrecen para acudir en son de paz a Puerto Príncipe y pedirles a las bandas que depongan las armas?, pregunta Mayra Montero. (Johnson Sabin)

Mientras más insostenible se vuelva la situación de Haití, más haitianos buscarán refugio en Puerto Rico, con el consiguiente saldo de muertes en el mar.

Por eso asombra una campaña que está corriendo por ahí, con un cartel que dice: “Haití Libre y Soberana. No a la Intervención Militar”. Es absurdo. El principal problema que tiene ahora mismo el pueblo haitiano, que no es libre ni soberano, es que nadie, ninguna potencia mundial, ni siquiera la ONU, ha levantado un dedo para intervenir.

Todos los días hay masacres, todos los días mueren decenas de personas por enfermedades curables; las ciudades son agujeros infectos que carecen de hospitales y servicios. Entonces: ¿qué proponen aquellos que rechazan la intervención militar? ¿Proponen acaso una coalición de fuerzas democráticas que vaya a Puerto Príncipe a conversar? Desde que bajen del avión los descuartizan. ¿Mandar cargamentos con ayuda? Se presentan las bandas en el aeropuerto y arrasan con todo. Se ha llegado al punto de no retorno, ni siquiera son dos bandos enfrentándose por el control del país, como en Sudán. Esto es distinto, es la locura y la anarquía extrema.

PUBLICIDAD

Muchos gobiernos están actuando como si Haití ya no existiera, y hay más de once millones de seres humanos atrapados allí. La explosión final, sea cuando sea, nos va a sacudir a todos en el Caribe.

Queramos o no, somos parte de una cadena regional. De esa realidad pueden dar fe, por ejemplo, los países centroamericanos que se han visto afectados por el proceso “depurador” que lleva a cabo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Guatemala ha tenido que blindar sus fronteras y realizar patrullajes aéreos y terrestres para evitar que los pandilleros que salen huyendo de El Salvador, se refugien en su territorio. Hace poco sorprendieron a un importante cabecilla de las llamadas maras, tratando de entrar a Guatemala dentro de un féretro. Honduras tiene apostada a buena parte de su Policía Militar en los casi 400 kilómetros de frontera que comparte con El Salvador, dispuesta “a no permitir el ingreso de integrantes de estructuras criminales”. Ellos dirán que bastante tienen con los suyos. Aun así, se les han colado unos cuantos porque los centroamericanos no necesitan ni visado ni permiso migratorio para moverse por la región.

Lo que no se había logrado en medio de guerras o hambrunas, un frente centroamericano contra la violencia, lo ha conseguido el miedo a la estampida de pandilleros que intentan salir de El Salvador. Hace dos meses se reunían los representantes de casi todos los países de la región en la capital guatemalteca, a fin de articular “acciones conjuntas” de seguridad. No asistió Costa Rica porque, según su presidente, Rodrigo Chaves, no tienen ejército, “pero sí garantías”, y los costarricenses “no quieren vivir en un régimen como el de los salvadoreños” (quienes, por cierto, están muy satisfechos con el giro que ha tomado el país). No obstante, algo tendrán que hacer, pues desde el primero de enero al 15 de febrero de este año, se han reportado 103 homicidios en Costa Rica, la cifra más alta en 200 años.

PUBLICIDAD

A Nicaragua le preguntan si ha notado un incremento en la violencia, pero no contesta. Mucho menos asiste a las reuniones regionales. La pandilla de Ortega está al mando y con eso basta. No quieren competencia. Pandillero salvadoreño que asome el pelo, pandillero que echan al cráter del famoso volcán. Menudos son.

En Haití, el lunes pasado, en medio de un confuso encontronazo con trece supuestos miembros de una famosa pandilla, una turba se los arrancó a la policía, los inmovilizó dentro de neumáticos empapados de gasolina y les prendió fuego. No sé si mis lectores vieron las imágenes.

¿Y todavía hay quien dude de que hace falta una intervención militar?

¿Cuál es la solución entonces? ¿Quiénes levantan la mano, se ofrecen para acudir en son de paz a Puerto Príncipe y pedirles a las bandas que controlan la ciudad que depongan las armas, facilitando la formación de un gobierno provisional?

Sería lo ideal, pero nadie quiere morir a palos.

LEE MÁS:

Abandonar a Haití, por Aarón Gamaliel Ramos