Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Ramón Luis, los Vaqueros y el préstamo de capital político
Los electores evalúan a sus gobernantes según factores como el costo de vida, la seguridad, la calidad de servicios públicos, la economía y las experiencias cotidianas, escribe Helga García
4 de junio de 2026 - 8:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.