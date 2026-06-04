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Helga GarcíaHelga García
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prima:Ramón Luis, los Vaqueros y el préstamo de capital político

Los electores evalúan a sus gobernantes según factores como el costo de vida, la seguridad, la calidad de servicios públicos, la economía y las experiencias cotidianas, escribe Helga García

4 de junio de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A pesar de su insatisfacción con la AAA y sus posturas sobre respuestas del gobierno central que pueden mejorar, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, respaldó a la gobernadora y opinó que está "tan solida como Los Vaqueros", en referencia al equipo de baloncesto de su municipio. (Carlos Rivera Giusti)

“La gobernadora está tan sólida como Los Vaqueros”. Así opinó ayer el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, cuando se le preguntó sobre el futuro político de Jenniffer González Colón y una potencial candidatura a la relección.

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Ramón Luis RiveraJenniffer GonzálezPNPPartidos políticosEleccionesVaqueros de Bayamón
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Helga García

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La autora es estratega de comunicación y presidenta de la empresa Perfect Partners.
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