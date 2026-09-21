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Marcos A. Quiñones OteroMarcos A. Quiñones Otero
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prima:Reconstruir no implica estar preparados

Planificar no es suficiente si los proyectos tardan años en ejecutarse, si flexibilizamos permisos o si las decisiones sobre infraestructura, desarrollo y uso del terreno no se conectan con la reducción del riesgo, afirma Marcos Quiñones

21 de septiembre de 2026 - 6:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Tampoco la isla ha tenido nueve años tranquilos para recuperarse. A María le siguieron la secuencia sísmica del sur entre 2019 y 2020, la pandemia del COVID-19 y el huracán Fiona en 2022, que provocó inundaciones, interrupciones de agua y un apagón generalizado, indica Marcos Quiñones. (Archivo)

A nueve años del paso del huracán María, Puerto Rico tiene más experiencia, mejores herramientas y mayor conocimiento sobre sus riesgos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo incómoda, ¿estamos realmente mejor preparados o simplemente hemos aprendido a responder mejor después de cada emergencia?

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Huracán MaríaConstrucción en Puerto RicoDesarrollo económico
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Marcos A. Quiñones Otero

Marcos A. Quiñones Otero

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El autor es planificador, geógrafo y consultor en manejo de desastres, seguridad y Ciencias Ambientales.
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