Opinión
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Reconstruir no implica estar preparados
Planificar no es suficiente si los proyectos tardan años en ejecutarse, si flexibilizamos permisos o si las decisiones sobre infraestructura, desarrollo y uso del terreno no se conectan con la reducción del riesgo, afirma Marcos Quiñones
21 de septiembre de 2026 - 6:30 PM
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