Opinión
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Regresar para servir a Puerto Rico
Volver a la isla significa aportar nuevas ideas, aprender de quienes llevan toda una vida sirviendo a nuestra población y trabajar juntos para seguir elevando la calidad de la medicina, afirma Ricardo Fernández
14 de agosto de 2026 - 10:45 PM
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