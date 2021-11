Salud mental: nuestra crisis olvidada en Puerto Rico

Nunca he sido el más “estofón”, “magna cum laude”, ni nada por el estilo, y si sacaba una mala nota me sacudía y seguía para adelante sin mucha preocupación. Pero la puntuación tan baja que ha recibido nuestro sistema de salud mental por parte del homólogo del Departamento de Salud a nivel federal, me es intolerable y no me puedo quedar callado.