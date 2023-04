Sin gente no hay crecimiento económico

Ha surgido en la discusión pública recientemente el efecto de la reducción poblacional en múltiples aspectos de la situación en Puerto Rico, incluyendo el crecimiento económico futuro. La evidencia mundial es clara y contundente de que, a menor crecimiento poblacional, menor el crecimiento económico.

En su libro The 10 Rules of Successful Nations, de Ruchir Sharma, la primera regla se titula Los países exitosos luchan contra la reducción demográfica (Successful Nations Fight Demographic Decline).

Sharma ha sido director de mercados emergentes y principal estratega global de Morgan Stanley Investment Management por años, siendo uno de los inversionistas más grandes del mundo. Bloomberg lo nombró en 2015 una de las cincuenta personas más influyentes del mundo. Actualmente dirige el Rockefeller Foundation.

Basado en datos verificables durante años en múltiples países, Sharma indica que hay una relación directa entre el crecimiento de la población de personas en edad de trabajo de 15 a 64 años (“working-age population”) y la tasa de crecimiento de la economía del país. En lo que va de este siglo, la evidencia indica que, por cada porciento de reducción en la tasa de crecimiento de esa población de personas en edad de trabajo, se reduce un porciento en la tasa de crecimiento económico. Una pronunciada reducción en la tasa de crecimiento de esa población se traduce en una pronunciada reducción en el crecimiento de la economía.

Según su base de datos de 56 casos desde la posguerra en que cada país sostuvo un crecimiento de más de 6% anual por más de una década, en tres cuartas partes de esos casos la población en edad de trabajo creció en al menos 2% al año. Concluye que, si el crecimiento de las personas en edad de trabajo no excede 2%, no es probable que el país experimente un significativo crecimiento económico duradero.

Por la importancia incuestionable de ello, Sharma indica que las naciones exitosas están tomando medidas agresivas para combatir la reducción en las personas en edad de trabajo. Entre las medidas están aumentar la inmigración, aumentar la participación de las mujeres y de personas retiradas en la fuerza laboral y subsidiar el uso de robots, entre otros.

Como conclusión final, Sharma sentencia que si la población se está reduciendo, es prácticamente imposible generar crecimiento económico robusto (“If the population is shrinking, it is close to impossible to generate strong economic growth, or as the European Commission warned in 2005, never in history has there been economic growth without population growth”).

En las otras nueve reglas que describe en su libro, Sharma analiza y discute variadas prácticas, ejemplos e indicadores que él utiliza y le sirven para discernir entre países exitosos en su crecimiento económico. Pero es notable que el primero de ellos se refiera al crecimiento o reducción demográfica.

Una economía creciente es muy importante, por sus efectos personales, familiares, sociales y políticos. Las múltiples y serias implicaciones del crecimiento demográfico son evidentes y subrayan la necesidad de acciones imperativas.

