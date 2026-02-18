¿Soy humano, pero me siento animal?
Ciertas personas cuentan que su manera de sentir, imaginar, soñar o reaccionar se parece a la de un animal, señala Juan González Rivera
18 de febrero de 2026 - 4:00 PM
18 de febrero de 2026 - 4:00 PM
En redes sociales circula una palabra que a muchas personas les suena extraña: “therian”. Quienes se identifican así describen una vivencia interna —a veces intensa— de afinidad con un animal específico. No suelen afirmar que su cuerpo sea de animal ni que “se transformen” físicamente; más bien cuentan que su manera de sentir, imaginar, soñar o reaccionar se parece a la de un animal. Para algunas personas es una lectura espiritual o filosófica; para otras, es la forma de ponerle nombre a algo que han experimentado desde hace tiempo. Y surge la pregunta inevitable: ¿esto es identidad o es un signo de enfermedad mental?
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: