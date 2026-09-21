Talento experimentado como estrategia de desarrollo económico
Ignorar el potencial de trabajadores con décadas de experiencia es una desventaja competitiva, opina José Acarón
21 de septiembre de 2026 - 7:30 PM
21 de septiembre de 2026 - 7:30 PM
Cuando hablamos del futuro económico de Puerto Rico, solemos enfocarnos en atraer inversión, desarrollar nuevas industrias o retener talento joven. Sin embargo, pocas veces hablamos de uno de los activos más valiosos que ya tenemos: el talento experimentado de las personas mayores de 50 años. En momentos en que las empresas enfrentan dificultades para reclutar personal y el país continúa perdiendo población, ignorar el potencial de trabajadores con décadas de experiencia no es solo un error; es una desventaja competitiva.
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