El talento que se descarta por la edad
Hay que exigir que el mercado puertorriqueño deje de tratar la edad como un defecto, escribe Rosa Delia Meléndez
12 de septiembre de 2026 - 8:30 PM
12 de septiembre de 2026 - 8:30 PM
En varias ocasiones, amigos de distintas profesiones, todos con más de dos décadas de trayectoria, me han confesado, con una mezcla de indignación y cansancio, que llevan meses buscando empleo y que, cuando llega el momento de la entrevista, los rechazan sin motivo alguno. Esto no es un caso aislado. Es un patrón que se repite en Puerto Rico entre profesionales de 55 años en adelante: personas con experiencia comprobada, que hoy se enfrentan a un mercado laboral que los mira con sospecha en lugar de interés.
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