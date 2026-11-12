Arrestan a una persona y ocupan armas de fuego y drogas en residencia de Cayey

Un arresto, al igual que la ocupación de armas de fuego, drogas y municiones fue el saldo de un allanamiento realizado en la noche de este miércoles en una residencia de la barriada El Polvorín de Cayey.

El teniente Luis Delgado Cadiz, director auxiliar de la División de Drogas y Narcóticos de Caguas de la Policía de Puerto Rico indicó a El Nuevo Día que la orden de allanamiento fue producto de una investigación confidencial que identificó que una o varias personas vendían drogas y armas desde la estructura.

“Se llevó a cabo una investigación confidencial que llevó a los agentes hasta esta residencia en la calle Vicente Rodríguez. Durante el allanamiento se arrestó a un hombre de 35 años y, hasta el momento, se ocuparon dos pistolas, una escopeta, tres rifles, sustancias controladas y municiones y cargadores de diferentes calibres”, resaltó el oficial vía telefónica.