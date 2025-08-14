Tragedia en Aibonito: una reflexión urgente
La violencia no es un virus espontáneo. Es aprendida, reproducida y normalizada por estructuras sociales, políticas y culturales, escribe José Yamil Montañez Agosto
14 de agosto de 2025 - 11:10 PM
14 de agosto de 2025 - 11:10 PM
En la madrugada del pasado lunes, 11 de agosto, Puerto Rico despertó con la trágica noticia del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, una adolescente de 16 años, quien perdió la vida tras ser herida con un arma blanca en Aibonito. El suceso, que ha conmocionado al país, ha propiciado análisis en foros de radio, televisión y redes sociales sobre la violencia, particularmente entre los jóvenes. Sin embargo, muchos de esos análisis caen en la superficialidad o el prejuicio y reducen un problema estructural a factores como la hora en que la joven estaba en la calle, su vestimenta o la supuesta falta de supervisión familiar.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: