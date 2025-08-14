En la madrugada del pasado lunes, 11 de agosto, Puerto Rico despertó con la trágica noticia del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, una adolescente de 16 años, quien perdió la vida tras ser herida con un arma blanca en Aibonito. El suceso, que ha conmocionado al país, ha propiciado análisis en foros de radio, televisión y redes sociales sobre la violencia, particularmente entre los jóvenes. Sin embargo, muchos de esos análisis caen en la superficialidad o el prejuicio y reducen un problema estructural a factores como la hora en que la joven estaba en la calle, su vestimenta o la supuesta falta de supervisión familiar.

