Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Yamil Montañez AgostoJosé Yamil Montañez Agosto
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Tragedia en Aibonito: una reflexión urgente

La violencia no es un virus espontáneo. Es aprendida, reproducida y normalizada por estructuras sociales, políticas y culturales, escribe José Yamil Montañez Agosto

14 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Caravana Gabriela Nicole Pratts Rosario
Tampoco es útil caer en la nostalgia de un pasado supuestamente más seguro o moralmente superior al analizar tragedias como la de Aibonito, afirma José Yamil Montañez Agosto. (alex.figueroa@gfrmedia.com)

En la madrugada del pasado lunes, 11 de agosto, Puerto Rico despertó con la trágica noticia del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, una adolescente de 16 años, quien perdió la vida tras ser herida con un arma blanca en Aibonito. El suceso, que ha conmocionado al país, ha propiciado análisis en foros de radio, televisión y redes sociales sobre la violencia, particularmente entre los jóvenes. Sin embargo, muchos de esos análisis caen en la superficialidad o el prejuicio y reducen un problema estructural a factores como la hora en que la joven estaba en la calle, su vestimenta o la supuesta falta de supervisión familiar.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
CrímenesAsesinatosAibonito
ACERCA DEL AUTOR
José Yamil Montañez Agosto

José Yamil Montañez Agosto

Arrow Icon
El autor es Trabajador Social Especialista en Masculinidades. Es candidato Doctoral en Trabajo Social de la Escuela Graduada Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: