Los que me conocen, saben que yo escribo especialmente cuando estoy embarazada. Quizá me inspira la maternidad o es que mato el insomnio escribiendo. Sabrá Dios…Hoy el tema es Acetaminofeno y el embarazo.Decir que un medicamento o sustancia causa algo solamente por que se cree o se está estudiando es tan irresponsable como decir que no lo causa sin ser estudiado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que debe ser cierto porque en Cuba no hay acetaminofeno y tampoco hay autismo.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu