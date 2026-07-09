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Glorymar Rivera BáezGlorymar Rivera Báez
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prima:Un cambio de visión para un gol en el desarrollo económico de Puerto Rico

Una persona sin educación, sin salud, sin transporte confiable o sin cuido para sus hijos no está “libre” de trabajar. Está fuera del juego, escribe Glorymar Rivera Báez

9 de julio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Una persona sin educación, sin salud, sin transporte confiable o sin cuido para sus hijos no está “libre” de trabajar. Está fuera del juego, escribe Glorymar Rivera Báez (ELNUEVODIA.COM)

En plena fiebre por la Copa Mundial de Fútbol, aflora una verdad que aplica a ese deporte y a muchos mas: ningún equipo gana con la mitad de sus jugadores en la banca. Puedes tener el mejor jugador del planeta, pero si sales a la cancha con esa desventaja, pierdes.

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Glorymar Rivera Báez

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La autora es profesora universitaria. Además, preside el Consejo del Tercer Sector de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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