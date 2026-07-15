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Marcos A. Quiñones OteroMarcos A. Quiñones Otero
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una herramienta para comprender y defender a Puerto Rico

Los mapas permiten visualizar relaciones, identificar riesgos y comprender posibles impactos antes de que las decisiones se materialicen, escribe Marcos Quiñones

15 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Más que un catálogo de mapas y herramientas, esta plataforma busca democratizar el acceso al conocimiento geográfico, establece Marcos Quiñones. (Captura)

Cada año, Puerto Rico enfrenta decisiones que transforman su territorio. Se aprueban proyectos de desarrollo, se presentan cambios a la política pública, se modifican reglamentos y se impulsan iniciativas que pueden afectar comunidades, recursos naturales, infraestructura crítica y áreas de alto valor ambiental. Sin embargo, muchas de estas decisiones se discuten mientras gran parte de la gente carece de acceso rápido a la información necesaria para comprender sus implicaciones. La información existe, pero con demasiada frecuencia permanece dispersa entre distintas agencias y plataformas.

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Cambio climáticoRecursos naturalesGeología
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Marcos A. Quiñones Otero

Marcos A. Quiñones Otero

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El autor es planificador, geógrafo y consultor en manejo de desastres, seguridad y Ciencias Ambientales.
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