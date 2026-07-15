Una herramienta para comprender y defender a Puerto Rico
Los mapas permiten visualizar relaciones, identificar riesgos y comprender posibles impactos antes de que las decisiones se materialicen, escribe Marcos Quiñones
15 de julio de 2026 - 10:00 PM
15 de julio de 2026 - 10:00 PM
Cada año, Puerto Rico enfrenta decisiones que transforman su territorio. Se aprueban proyectos de desarrollo, se presentan cambios a la política pública, se modifican reglamentos y se impulsan iniciativas que pueden afectar comunidades, recursos naturales, infraestructura crítica y áreas de alto valor ambiental. Sin embargo, muchas de estas decisiones se discuten mientras gran parte de la gente carece de acceso rápido a la información necesaria para comprender sus implicaciones. La información existe, pero con demasiada frecuencia permanece dispersa entre distintas agencias y plataformas.
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