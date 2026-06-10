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Pedro Cabán ValesPedro Cabán Vales
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una ley que valora el trabajo en el hogar

Si bien esta legislación surgió para reivindicar el valor económico del trabajo doméstico en relaciones de parejas (casadas o no), su ámbito de acción no se limita a ellas, escribe Pedro Cabán Vales

10 de junio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Programa de Asistencia de Emergencia para Alquiler podría destinar $325 millones a Puerto Rico para asistir en el pago de renta a personas que deben hasta 12 meses de alquiler, si el gobierno local solicita ser parte de la iniciativa.
La ley requiere que, cuando la parte demandada sostenga que la casa de la que le quieren desalojar es propiedad de ambos (comunidad de bienes), el tribunal tenga que darle la oportunidad de probar lo que alega, no puede proceder automáticamente con el desalojo dejándose llevar solo por el hecho de que la vivienda esté a nombre de una sola de las partes, explica Pedro Cabán. (Shutterstock)

La gobernadora de Puerto Rico firmó recientemente la Ley 95. El estatuto, producto de una legislación de la autoría del Presidente del Senado, enmendó los artículos 621 y 627 del Código de Enjuiciamiento Civil para que los tribunales procedan con mayor cautela antes de ordenar el desahucio (desalojo) de una persona que ha sido pareja de hecho (concubina) de la parte que solicita el desahucio.

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Pedro Cabán Vales

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Catedrático Asociado de Derecho Civil, Facultad de Derecho, Universidad Interamericana de Puerto Rico
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