Opinión
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Una ley que valora el trabajo en el hogar
Si bien esta legislación surgió para reivindicar el valor económico del trabajo doméstico en relaciones de parejas (casadas o no), su ámbito de acción no se limita a ellas, escribe Pedro Cabán Vales
10 de junio de 2026 - 10:45 PM
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