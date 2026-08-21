Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Una tasa de 4% para todos, siempre que la inversión sea aquí
La deteriorada infraestructura energética y de agua pide a gritos inversión, igual que nuestras escuelas, vivienda y sistemas de transportación entre muchas otras necesidades, señala Miguel Ferrer
21 de agosto de 2026 - 11:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.