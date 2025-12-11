Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos Ricardo AponteCarlos Ricardo Aponte
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una voz por Lara Camila y otras víctimas cuyas familias son olvidadas

Es inaceptable que conducir bajo efectos del alcohol, quitarle la vida a una persona y salir en libertad en corto tiempo se convierta en una realidad normalizada, opina Carlos Ricardo Aponte

11 de diciembre de 2025 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde el inicio de este caso, se ha evidenciado un patrón preocupante de intentos por manipular el proceso de excarcelación para reducir el tiempo que este individuo debía cumplir tras las rejas, afirma Carlos Ricardo Aponte. (Josian Bruno)

Una vez más, el sistema de Justicia en Puerto Rico le da la espalda a las víctimas y a sus familias. Melvin Camilo Matthews Medina quedará en libertad luego de cumplir apenas un año en prisión, a pesar de haber causado la muerte de la joven Lara Camila González Ortiz, mientras conducía de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol. Este hecho no solo revive el dolor de una familia devastada, sino que envía un mensaje peligroso de impunidad a toda la sociedad.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Accidentes de TránsitoDepartamento de Corrección y Rehabilitación
ACERCA DEL AUTOR
Carlos Ricardo Aponte

Carlos Ricardo Aponte

Arrow Icon
Excandidato a Representante.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: