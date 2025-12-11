Una vez más, el sistema de Justicia en Puerto Rico le da la espalda a las víctimas y a sus familias. Melvin Camilo Matthews Medina quedará en libertad luego de cumplir apenas un año en prisión, a pesar de haber causado la muerte de la joven Lara Camila González Ortiz, mientras conducía de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol. Este hecho no solo revive el dolor de una familia devastada, sino que envía un mensaje peligroso de impunidad a toda la sociedad.

