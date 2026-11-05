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Luis A. Zambrana GonzálezLuis A. Zambrana González
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prima:Violencia y Estado ausente

Los dos asesinatos perpetrados recientemente en el sur, seguidos del suicidio de su autor, parecen ser un síntoma de esta privatización del castigo, escribe Luis Zambrana

5 de noviembre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los dos asesinatos perpetrados recientemente en el sur, seguidos del suicidio de su autor, parecen ser un síntoma de esta privatización del castigo, escribe Luis Zambrana (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La historiografía de Fernando Picó puso de relieve la relación entre el Estado ausente y los fenómenos de violencia en Puerto Rico. El Estado ha existido desde la colonización, pero como garante de las relaciones de poder entre los sectores dirigentes y los marginados. La ausencia a la que apuntaba Picó es la que se da frente a las necesidades básicas de la mayoría social; aquella que sirve de germen de distintas formas de violencia, desde las asociadas al contrabando del siglo XVII a las arraigadas en las solidaridades campesinas durante el convulso siglo XIX. Una ilegalidad ambivalente que, por necesidad, apuntaba a resolver los conflictos de manera privada. ¿No representa el desmantelamiento deliberado de nuestro agonizante Estado una forma de promover la privatización de la resolución de conflictos?

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ACERCA DEL AUTOR
Luis A. Zambrana González

Luis A. Zambrana González

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El autor es catedrático auxiliar en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Laboró como asesor en la Sociedad para la Asistencia Legal.
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