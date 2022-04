Will Smith y las consecuencias del pobre manejo de las emociones

En las pasadas semanas, durante la ceremonia de los Premios Oscar, observamos cuando el actor Will Smith le pegó un puño al comediante Chris Rock, luego de este hacer una broma sobre la condición de salud de Jada Pinkett-Smiht, su esposa, quien padece de alopecia. Poco después nos levantamos con la noticia, según The Hollywood Reporter, de que las películas “Bad Boys 4″ de Sony y “Fast and Loose” de Netflix, ambas protagonizadas por Will Smith, han sido detenidas luego del incidente del actor en los Oscar.