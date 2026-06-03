Opinión
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¿Y el plan contra la incompetencia?
Si un gobierno no logra brindar agua potable de manera consistente cuando las condiciones son normales, difícilmente convencerá a los ciudadanos de que responderá eficazmente cuando llegue una emergencia, opina Anabelle Torres Colbegr
3 de junio de 2026 - 11:10 PM
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