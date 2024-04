Conoce sobre el melanoma: el más grave de los tipos de cáncer de piel

No obstante, el doctor Cruz, quien labora en el Centro Oncológico del Oeste, en Mayagüez, confirmó que se ha percatado de un aumento preocupante en la incidencia de melanoma, específicamente en la zona oeste del país. “He trabajado en diferentes partes de Puerto Rico, pero he notado que, en el oeste, donde estoy trabajando [ahora], la incidencia de melanoma es bien alta comparado con lo que me dicen mis colegas en San Juan”, informó.

“En general, estamos hablando de que, por cada 100 mil habitantes, la incidencia es de 3 a 5 pacientes, pero, en mi clínica, la incidencia es mucho más alta. Números exactos no puedo dar porque los estudios no se han hecho”, comentó el doctor, quien adjudicó esa alta incidencia a la exposición al sol en esa zona.

Siendo así, la prevención es vital para estas personas que ya tienen una predisposición al cáncer de piel, entre ellos el peligroso melanoma. “La genética no podemos prevenirla, sin embargo, como medida preventiva, hay que disminuir la exposición al sol, especialmente en las horas altas, cuando el sol hace más daño, entiéndase desde 10:00 a.m. a eso de las 3:00 p.m., que es cuando el sol es más fuerte. Siempre se debe usar protector solar y, las personas de piel más blanca deben utilizar un filtro más alto. Además, es necesario llevar ropa con cobertura, y gorras y gafas como medidas preventivas”, mencionó el galeno.

“Los lunares atípicos pueden ser de cualquier color, pero, usualmente, tienden a ser de color oscuro, aunque tenemos melanomas que son de color violeta, rojos o negros. También hay que estar pendiente a si son lesiones asimétricas (no tienen forma definida), los bordes puede que no estén definidos y que sean como levantados, o sea, lesiones verrugosas. Además, si cambian de tamaño, aunque yo he visto lesiones que son muy pequeñas y son melanomas, y otras que son grandes y no lo son”, precisó.