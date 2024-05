Conoce tu piel: la clave en las medidas preventivas contra el melanoma

Tanto para los cánceres de piel no melanoma, entre los que se encuentran el carcinoma de células basales y el de células escamosas, así como el melanoma, la exposición a la luz solar y a fuentes artificiales de radiación ultravioleta -como las camas bronceadoras- es la causa principal, aunque no la única. Por esta razón, el melanoma puede aparecer en partes del cuerpo que no están expuestas al sol como las plantas de los pies, las palmas de las manos o el área genital.