El teléfono dorado de Trump Mobile aún no llega al mercado

La empresa familiar del presidente estadounidense sigue aceptando depósitos de $100 por el dispositivo, que tenía previsto lanzar el año pasado

6 de enero de 2026 - 3:11 PM

El teléfono inteligente bañado en oro tendría un precio de $500. (JAKUB PORZYCKI)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un teléfono dorado que la empresa familiar del presidente Donald Trump prometió lanzar el año pasado permanece misteriosamente en secreto mientras la industria tecnológica sirve un exceso de nuevos dispositivos en el CES de Las Vegas esta semana.

Cuando la Organización Trump puso en marcha un servicio de telefonía móvil el pasado mes de junio, se suponía que iba a ser el pistoletazo de salida para un nuevo teléfono inteligente bañado en oro con un precio de $500, una ganga comparada con los últimos modelos de iPhone de Apple, que se venden entre $800 y $1,200. La recién creada Trump Mobile tenía previsto lanzar su teléfono T1 en agosto o septiembre.

Es más, Trump Mobile anunció inicialmente que el T1 sería un dispositivo “orgullosamente diseñado y fabricado en Estados Unidos para clientes que esperan lo mejor”.

Pero tanto la fecha de envío del T1 como las ambiciones de fabricación en Estados Unidos empezaron a cambiar gradualmente, incluso mientras Trump Mobile sigue aceptando depósitos de $100 por el dispositivo.

Poco después de anunciar el dispositivo, Trump Mobile pasó de describirlo como un teléfono fabricado en Estados Unidos a presentarlo como un dispositivo “orgullosamente estadounidense”. El sitio web de Trump Mobile anuncia ahora que el T1 tiene un diseño “orgullosamente estadounidense”, sin más explicaciones.

Los analistas creían que el cambio se derivaba del reconocimiento de que Estados Unidos carecía de la cadena de suministro y otros aspectos logísticos necesarios para fabricar un smartphone por menos de $1,000, los mismos obstáculos que hacían inverosímil que Apple accediera a las exigencias del presidente Trump de que la compañía trasladara la fabricación de su iPhone de China e India.

En el verano, Trump Mobile también se volvió más impreciso sobre cuándo estaría disponible el T1, pero seguía indicando que se entregaría a los clientes que pagaran el depósito de $100 a finales de 2025. El sitio web de Trump Mobile sigue indicando que la fecha de lanzamiento prevista del T1 es “a finales de este año”.

La Organización Trump no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre los retrasos o cuándo se espera que se envíe ahora el dispositivo. El Financial Times informó recientemente que un representante de clientes de Trump Mobile le dijo que el teléfono se enviaría a finales de enero y atribuyó el retraso al cierre del Gobierno federal el año pasado, que duró 43 días.

Sea cual sea el motivo, la ausencia continuada del T1 en el mercado de los smartphones no ha sorprendido a Francisco Jerónimo, analista de International Data Corp.

“Siempre hemos sido bastante escépticos respecto a este teléfono”, afirma Jerónimo. “Probablemente, se están dando cuenta de que es más difícil construir un teléfono de lo que pensaban. Vamos a ver si esto cobra vida o no”.

Mientras la T1 ha permanecido a la espera, Trump Mobile ha estado vendiendo su servicio inalámbrico por $47.45 al mes, un precio vinculado a los títulos de Donald Trump como 47º y 45º Presidente. Para los clientes que buscan un smartphone que puedan utilizar cuanto antes, Trump Mobile también vende versiones reacondicionadas de antiguos iPhones y modelos Galaxy de Samsung a precios que oscilan entre $370 y $630.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Donald TrumpEstados Unidos
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
