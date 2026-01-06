Opinión
Trump se burla de los bailes de Maduro y dice que lo intentaba “imitar”

El presidente estadounidense describió al depuesto líder venezolano como “un tipo violento”

6 de enero de 2026 - 1:04 PM

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mofó este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras la Administración de Estados Unidos intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro “intenta imitarle”.

“Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas”, aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.

Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes de Maduro, al son de “no war; yes peace” o “no crazy war” hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder.

El baile viral de Nicolás Maduro para Trump: así movió el esqueleto

El baile viral de Nicolás Maduro para Trump: así movió el esqueleto

El presidente de Venezuela se sacudió al ritmo de una canción que llamó “No War, Yes Peace”.

El propio Trump ha protagonizado varios momentos moviéndose con su baile particular, como durante la celebración del sorteo del Mundial de Fútbol el pasado mes de diciembre.

A finales de 2025, en plena escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Maduro protagonizó varios actos públicos en el Palacio de Miraflores y en marchas oficiales en los que bailó al ritmo de remixes construidos con citas de sus discursos, y hasta llegó a dedicarle a los estadounidenses un fragmento de la canción ‘Imagine’ de John Lennon.

En su intervención ante los congresistas, el presidente volvió a elogiar la incursión en Venezuela e insistió en que Maduro era un hombre violento y que “torturaba” a personas: “Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente”, alegó.

El lunes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.

Tags
VenezuelaDonald TrumpNicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
