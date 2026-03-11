Opinión
TecnologíaCelulares
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

WhatsApp lanza cuentas para menores bajo control de los padres: así funcionarán

La aplicación de mensajería informó que incluirán por defecto “nuevas configuraciones estrictas”

11 de marzo de 2026 - 12:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen de archivo, vista del logotipo de la aplicación WhatsApp. (RITCHIE B. TONGO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - WhatsApp anunció las nuevas cuentas administradas por los padres, que permiten a estos y tutores configurar la aplicación de mensajería para preadolescentes con nuevos controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas.

Estas cuentas, que se implementarán a nivel global en los próximos meses, incluyen por defecto “nuevas configuraciones estrictas”, controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes (13 años en Estados Unidos) en sus primeras experiencias con la mensajería, informa WhatsApp.

“Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas”.

Deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta.

Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

Después de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, estos adultos pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia, detalla WhatsApp.

“Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas”, señaló la red de mensajería.

Según WhatsApp, a medida que se implementen gradualmente este tipo de cuentas durante los próximos meses, espera recibir los comentarios de los usuarios para seguir desarrollando la aplicación y “ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen”.

Esta comunicación de WhatsApp llega casi dos semanas después de que se informara de que Instagram empezará a notificar a los padres si su hijo “intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión” en su red social, tal y como anunció su compañía matriz, Meta.

Esta última medida se activará para los padres de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones “a finales de este año”.

