Devastadoras inundaciones en Nepal exponen la creciente amenaza del cambio climático

Cuando la semana pasada una avalancha de agua, rocas y barro arrasó su remota aldea en Nepal, Pema Tamang y sus vecinos huyeron hacia las colinas, hasta un santuario budista que se había reconstruido el año anterior tras el terremoto de 2015.

Los escarpados pliegues montañosos del Himalaya, ya de por sí propensos a los terremotos, han sido escenario de crecidas repentinas cada vez más frecuentes a medida que se derriten los glaciares de alta montaña, lo que modifica el curso de los ríos a una velocidad que, en ocasiones, resulta aterradora. Los habitantes han tenido poco tiempo para reconstruir sus vidas entre un desastre y otro, lo que suscita la preocupación de si sus comunidades podrán resistir a medida que se acelera el cambio climático.

“No fue hasta el año pasado cuando pudimos reconstruir la estupa, después de que quedara destruida durante el terremoto”, explicó Tamang a The Associated Press, refiriéndose al santuario. “Refugiarnos allí fue lo que nos salvó la vida de las inundaciones”, afirmó desde un refugio improvisado en un monasterio de Katmandú.

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Las inundaciones del 26 de agosto en Nepal y en la vecina China han causado la muerte de más de 1.000 personas y han dejado a miles de desaparecidos, entre ellos cientos de personas de las que se teme que hayan quedado atrapadas en los túneles de las centrales hidroeléctricas. Las inundaciones se desencadenaron después de que un desprendimiento de roca y hielo glaciar provocara una avalancha de escombros y agua que se precipitó por múltiples ríos del Himalaya.

Los científicos afirman que es demasiado pronto para relacionar directamente la catástrofe del miércoles con el calentamiento global. Sin embargo, a medida que la temperatura de la Tierra aumenta a un ritmo más rápido debido a la quema de petróleo, gas y carbón, aumentan las probabilidades de que se produzcan este tipo de desastres, especialmente en la cordillera del Himalaya, que se está calentando considerablemente más rápido que muchas otras partes del mundo.

“El cambio climático ha desempeñado un papel importante en la cordillera del Hindu Kush-Himalaya, provocando este tipo de desastres complejos que han afectado gravemente a las comunidades situadas río abajo y a las inversiones”, afirmó Saswata Sanyal, experto en resiliencia ante el riesgo de desastres del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú.

Los efectos del calentamiento global

Sanyal afirmó que la región se enfrenta cada vez más a riesgos que se desencadenan unos tras otros.

El aumento de las temperaturas provoca el deshielo de los glaciares de alta montaña, lo que da lugar a desprendimientos de rocas, avalanchas e inundaciones cada vez más frecuentes. Una avalancha puede obstruir un río antes de provocar una crecida repentina. Las lluvias torrenciales tras un desastre inicial pueden agravar la destrucción.

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Las crecidas repentinas del año pasado en la misma región de Nepal se cobraron nueve vidas y causaron daños por valor de millones de dólares. En toda la región del Himalaya, las inundaciones de Kedarnath de 2013, la catástrofe de Chamoli de 2021, la inundación provocada por el desbordamiento del lago glaciar de South Lhonak en 2023 y otros deslizamientos de tierra e inundaciones recientes han causado la muerte de miles de personas y han provocado daños por valor de cientos de miles de millones de dólares.

La población de Nepal aún se estaba recuperando de las inundaciones del año pasado, afirmó Sanyal, “y antes de que pudieran adaptarse del todo, llegó la siguiente”.

El Hindu Kush-Himalaya se extiende por partes de Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Bangladés, Myanmar y China, y alberga la mayor concentración de hielo fuera de las regiones polares. Los sistemas fluviales que nacen en estas montañas abastecen de agua a casi 2,000 millones de personas.

La pérdida de hielo de los glaciares se ha acelerado considerablemente desde el año 2000, según el Grupo Intergubernamental de Investigación sobre el Clima de Sanyal. Otro riesgo es el deshielo del permafrost —el suelo que ha permanecido congelado durante largos periodos— que puede debilitar las laderas de las montañas.

Las imágenes por satélite del colapso glaciar de la semana pasada indican que una enorme masa de roca y hielo glaciar se precipitó hacia el valle situado más abajo, provocando una avalancha de agua y lodo de varios pisos de altura que arrasó las comunidades situadas a muchos kilómetros (millas) río abajo.

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La adaptación tiene sus límites

Los expertos en clima afirman que, en algunos lugares, el peligro podría llegar a ser tan grande que la reconstrucción ya no resultaría viable, lo que obligaría a los residentes a trasladarse. El cambio climático también podría afectar a los esfuerzos por desarrollar la región mediante la construcción de carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas.

“En algunas zonas se ha superado el umbral de adaptación”, afirmó Manjeet Dhakal, experto nepalí en política climática y negociador de las Naciones Unidas en materia de clima.

“Cuando un terremoto destruye una vivienda, a veces es posible recuperar las pertenencias”, afirmó. Una inundación catastrófica puede arrasar no solo la vivienda, sino también el terreno sobre el que se asienta, junto con las carreteras, las redes de abastecimiento de agua, los colegios y el suministro eléctrico. Afirmó que los futuros reasentamientos tendrían que tener en cuenta los riesgos climáticos desde el principio.

Las consecuencias pueden mitigarse mediante normas más estrictas sobre el uso del suelo, mejores evaluaciones previas a la aprobación de las infraestructuras, una supervisión transfronteriza más rigurosa y sistemas de alerta temprana.

No obstante, Sanyal señaló que, de las 670 000 personas que recibieron alertas por SMS sobre las inundaciones del 26 de agosto, algunas eran visitantes o trabajadores migrantes que no entendían el nepalí, mientras que otras restaron importancia al riesgo. Otros sistemas diseñados para medir el caudal de los ríos se vieron desbordados o fueron arrastrados por las aguas.

Chanda Lal Chitrakar, un vecino de Nuwakot (Nepal) de 62 años, declaró a la AP que no prestó mucha atención a los mensajes de alerta. A medida que subía el nivel del agua, corrió cuesta arriba para ponerse a salvo.

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Nepal sufre las consecuencias

Sanyal afirmó que este tipo de alertas deben ofrecer más información sobre las medidas que hay que adoptar. También sugirió dar prioridad al desarrollo en zonas menos peligrosas, evaluar las infraestructuras ante múltiples riesgos e incorporar los conocimientos de las comunidades indígenas en la planificación ante desastres.

Dhakal, el negociador sobre el clima, señaló que Nepal ha emitido menos del 0.1% de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, a pesar de que se enfrenta a algunos de sus efectos más graves.